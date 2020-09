Benfica chega a acordo para vender Rúben Dias

O Benfica anunciou neste domingo que chegou a acordo com o Manchester City para a venda do defesa central Rúben Dias. O jogador formado no Seixal é aposta da equipa do catalão Josep Guardiola para a nova época.

O acordo, segundo comunicado enviado à CMVM, prevê o pagamento de um valor na ordem dos 68 milhões de euros, mais três milhões e 600 mil por objectivos.

Em sentido inverso, de regresso ao campeonato português está o argentino Nicolás Otamendi, antigo jogador do FC Porto. A transferência está orçada em 15 milhões de euros, segundo informou o Benfica à CMVM neste domingo.

Neste sábado, após o jogo com o Moreirense, o técnico dos encarnados já tinha dado o negócio como praticamente certo e lamentou a perda do jogador “produto do Seixal". Jorge Jesus disse que a saída “tem a ver com a eliminação da Champions" e por Rúben Dias ser “o único jogador com mercado alto”, confirmando o interesse em contratar mais um central para além do antigo jogador do FC Porto.