Bayern Munique goleado pelo Hoffenheim

O Hoffenheim interrompeu, este domingo, com estrondo e de uma forma abrupta, uma série de 23 vitórias consecutivas do Bayern de Munique, que somava 32 jogos sem derrotas... até ceder de forma inesperada por 4-1, em partida da segunda jornada do campeonato alemão.

A formação comanda por Hans-Dieter Flick, que na quinta-feira arrebatou a Supertaça Europeia, com um 2-1 ao Sevilha, tinha somado o último empate (0-0) a 9 de Fevereiro de 2020, na recepção ao Leipzig.

Nos cinco principais campeonatos, os 23 triunfos consecutivos do Bayern Munique, em todas as competições, permanecem como recorde. Para encontrar o último desaire, é preciso recuar a 7 de Dezembro de 2019, dia em que os bávaros perderam por 2-1 no reduto do Borussia Mönchengladbach, para a 14.ª ronda da Bundesliga.

Em relação aos números da derrota, trata-se da mais pesada da “era" Flick, já que o 5-1 sofrido no reduto do Eintrach Frankfurt, a 2 de Novembro de 2019, foi ainda sob o comando do croata Nico Kovac, despedido na sequência desse desaire.

Em Hoffenheim, o Bayern, com várias baixas no “onze", como Lewandowski ou Goretzka, devido ao desgaste do jogo com os andaluzes, começou a perder aos 16 minutos, num canto concluído com um cabeceamento do defesa bósnio Ermin Bicakcic.

O cenário ficou mais preocupante quando o israelita Munas Dabbur (24'), no frente a frente com Neuer, “picou” a bola por cima do guardião.

Joshua Kimmich (36'), assistido por Müller, encurtou distâncias ainda antes do descanso. Mas, na segunda parte, um “bis” do croata Andrej Kramaric (77 e 90+2’, g.p.) selou a goleada.

Com seis pontos em dois jogos, o Hoffenheim sobe à liderança da prova, em igualdade pontual com o Augsburgo. Os bávaros seguem em sexto, com três.