Barriga representa maior risco de morte precoce, mas as ancas e coxas não

Uma meta-análise publicada na revista British Medical Journal (BMJ) apresenta resultados sobre um tema que (infelizmente) pode interessar a muitas pessoas. Ao que parece, a “gordura central (excesso de gordura armazenada ao redor do abdómen) está associada a um maior risco de morte precoce por qualquer causa, independentemente da gordura corporal geral, enquanto as ancas e as coxas maiores estão associados a um risco menor”. Um exemplo: cada aumento de dez centímetros na circunferência da barriga corresponde a um aumento de 11% de risco de morte por todas as causas. O caso das coxas e ancas é diferente, segundo os cientistas, que distinguem o tipo de gordura que se acumula nestas zonas do corpo.

