Guy Leschziner: “O nosso estilo de vida moderno não é favorável a uma boa noite de sono”

Há anos que o neurologista britânico Guy Leschziner percebe nos seus pacientes que nem toda a gente tem a “sorte” de poder ter uma noite de sono tranquila. E com alguns casos bem bizarros – porque são esses casos extremos que ajudam a compreender os menos gravosos: uma paciente sonâmbula que conduz o carro e a mota a dormir; um homem que tenta ter relações sexuais com a parceira enquanto dorme; uma jovem com paralisia do sono e alucinações nocturnas; um pai de duas crianças pequenas com narcolepsia que perde a força nos músculos de cada vez que conta uma piada. Todos estes casos são relatados no livro O Cérebro Nocturno – Pesadelos, Neurociência e o Mundo Secreto do Sono, publicado recentemente em Portugal pela editora Vogais, que se inspira na literatura de Oliver Sacks para explicar como surgem estes distúrbios do sono, quais as causas, e a forma como afectam a vida de cada uma destas pessoas (tornando-se, por vezes, quase incapacitante).

