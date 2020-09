Oito mortos por covid-19 no quinto dia com mais novos casos

Este é o quinto dia com mais novos casos de infecção pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. De acordo com o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado neste sábado, há mais 884 novos casos confirmados em Portugal e mais oito mortes registadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade é de 2,7%.

Só em quatro dias, desde o início de Março, é que houve mais novos casos registados: a 28 de Março, registavam-se 902; a 31 houve 1035 novas infecções; a 10 de Abril havia 1516 novos infectados a registar; e a 25 de Setembro, 899. Neste sábado, 26 de Setembro, são 884.

Assim, e de acordo com o último boletim da DGS, há, no país, um total de 72.939 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (33.027 homens e 39.912 mulheres) e 1944 óbitos (979 homens e 965 mulheres).

Desde o início da pandemia 47.380 pessoas recuperaram da doença, mais 377 do que no dia anterior. Há ainda 43.583 contactos em vigilância, ou seja, mais 798 do que nos dados do dia anterior.

Relativamente aos internamentos, representam um total, neste momento, de 615, menos nove do que no dia anterior. Daqueles, 85 estão em unidades de cuidados intensivos, ou seja, há menos uma pessoa a merecer estes cuidados em relação aos dados anteriores.

Olhando para os números do último boletim da DGS, enviado neste sábado, e tendo em conta as regiões do país, verifica-se que onde há mais casos confirmados, no total, e mais novos casos é na região de Lisboa e Vale do Tejo – 37.376 casos, mais 472 do que no dia anterior. Esta região soma 748 óbitos, mais seis do que nas últimas 24 horas (o maior aumento no país nas últimas 24 horas).

Já a região Norte conta com 26.161 casos, um acréscimo de 292. Quanto ao número de óbitos, é de 879 (o maior no país), mais um do que no dia anterior.

O Centro tem 5947 casos, mais 62 do que o anteriormente verificado. Aqui, registam-se 260 mortes, o que significa mais um óbito em relação ao dia anterior.

O Algarve soma 1543 casos, mais 30 do que no dia anterior. Sem nenhuma morte nas últimas 24 horas, regista no total até à data 19 óbitos.

Quanto ao Alentejo, regista 1432 casos confirmados, dos quais 20 são novos. Também sem qualquer morte nas últimas 24 horas, soma 23 óbitos.

Nos Açores, há 266 casos, mais cinco nas últimas 24 horas. Sem mortes a registar nas últimas 24 horas, soma até agora 15 óbitos. Já a Madeira, sem qualquer registo de óbitos, soma 214 casos, mais três do que no dia anterior.