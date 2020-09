Ministério Público acusa inspectores do SEF do homicídio de Ihor Homenyuk. Investigação iliba seguranças

Mais de seis meses depois da morte de Ihor Homenyuk, a Polícia Judiciária não tem dúvidas de que os responsáveis foram os três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que estão em prisão domiciliária desde final de Março, indiciados por homicídio qualificado. Concluiu ainda que nenhum dos seguranças que estavam ao serviço no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto em Lisboa, onde ocorreu o alegado homicídio, estiveram envolvidos.

