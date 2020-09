Teses ao congresso do PCP pouco mudaram em quatro anos

Estará a luta a enfraquecer ou é menos necessária do que há quatro anos? A avaliar pela quantidade de vezes que a palavra “luta” surge a menos do que em 2016 (eram 262 e são agora 230) no documento das teses que o PCP vai levar ao congresso de Novembro, poder-se-ia pensar que a luta já não precisa ser tão acérrima. Nada disso. Ela continua a ser necessária numa multiplicidade de frentes e a luta de massas será sempre a imagem de marca e a sua razão de ser.

