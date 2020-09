PSD apoiará Marcelo, mas hesita no OE 2021 e empurra responsabilidades para o PS

A recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa ainda não é uma certeza, mas o actual Presidente da República já sabe que contará com apoio oficial do PSD. A decisão foi tomada na noite de sexta-feira, numa votação do conselho nacional dos sociais-democratas, em Olhão, Algarve. O apoio ao ex-líder do PSD foi aprovado com 61 votos a favor e nove abstenções. Numa votação feita de braço no ar, mas à porta fechada, ninguém levantou a mão contra o apoio à recandidatura de Marcelo.

Há cinco anos, sob a liderança de Pedro Passos Coelho, o PSD (e o CDS-PP) fez apenas uma “recomendação de voto” à candidatura do professor de Direito e ex-líder social-democrata. Agora, na recta final do primeiro mandato de Marcelo, o PSD de Rui Rio foi mais taxativo. Ainda que na moção distribuída aos militantes se tenham reconhecido as divergências registadas entre Marcelo Rebelo de Sousa e o PSD, Rio defendeu que Marcelo é “o candidato de que o país precisa neste momento” e o único que garante estabilidade.

E foi justamente de estabilidade que Marcelo falou quando defendeu que o Orçamento de Estado para 2021 (OE 20201) deve ser aprovado com um acordo à esquerda. O Presidente da República já repetiu que não deseja uma crise política e que, na eventualidade de o PS e dos seus antigos parceiros não se entenderem, a oposição não deve faltar à que entende ser a sua responsabilidade. Apesar de considerar que “o bloco central nem é uma solução duradoura nem é uma boa solução para o equilíbrio do sistema político português”, o Presidente da República lembrou que quando era líder da oposição ajudou a viabilizar três orçamentos de António Guterres.

O líder do PS, neste caso também primeiro-ministro, foi muito claro, quando disse que no dia que precisasse do PSD para aprovar o OE o seu Governo deixa de fazer sentido Rui Rio, líder do PSD

Em resposta a Marcelo, o líder do PSD sacudiu responsabilidades. “Se o senhor Presidente da República disse que deve haver Orçamento do Estado e não deve haver uma crise, a pressão não é para mim, é para a solução encontrada: PCP, BE, PS ou PS só com um”, disse Rui Rio, à entrada do conselho nacional. O líder do PSD deixou claro que estará “na bancada à espera que o jogo se inicie”, quando o Governo entregar o OE 2021, e lembrou a preferência assumida pelo primeiro-ministro. “O líder do PS, neste caso também primeiro-ministro, foi muito claro, quando disse que no dia que precisasse do PSD para aprovar o OE o seu Governo deixa de fazer sentido”, recordou.

Já este sábado, a líder do BE estendeu a mão a António Costa e garantiu que “se o PS as quiser construir à esquerda, não precisará de negociar com Rui Rio” e afirmou que não cabe ao Presidente da República encontrar soluções para a aprovação do Orçamento. “É o Parlamento o lugar para encontrar soluções, não é o Presidente da República que determina quais são as soluções que são encontradas”, disse Catarina Martins.

Por sua vez, o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou que “um Orçamento que é cozinhado pela esquerda não pode ser servido pela direita”, dando a entender que não deverá votar favoravelmente o documento, mas remetendo a opinião oficial do partido para quando o OE 2021 for conhecido.

Sobre presidenciais, o líder do CDS garantiu que o partido não ficará sem candidato, ainda que aguarde com expectativa a decisão de Marcelo que, lembrou, “foi eleito com o apoio da direita”.