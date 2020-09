Miguel Costa Matos, o deputado mais jovem do Parlamento, é candidato à JS

Miguel Costa Matos será candidato à liderança da Juventude Socialista (JS). O anúncio da candidatura será oficializado na comissão nacional da JS, este domingo, escreve o Expresso na edição deste sábado. Com 26 anos, Miguel Costa Matos é o deputado mais jovem desta legislatura. Ainda antes de chegar à bancada parlamentar socialista, o jovem deputado já tinha integrado o gabinete do primeiro-ministro, António Costa. Agora, Miguel Costa Matos ambiciona tornar-se secretário-geral da estrutura dos jovens socialistas.

Licenciado m Filosofia, Política e Economia na Universidade de Warwick, Miguel Costa Matos foi investigador convidado no Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério de Economia, a que se seguiu o cargo de especialista em orçamento e finanças públicas no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças.

Além de já integrar o secretariado da JS, o deputado é desde Março de 2019 presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa da JS.

Este é o primeiro nome a surgir na corrida à sucessão da liderança de Maria Begonha, a actual secretária-geral da JS. Em 2018, Maria Begonha foi a única candidata a chegar-se à frente, mas ainda assim dividiu os jovens socialistas. A sua campanha foi também marcada por polémicas relacionadas com erros no seu currículo, que acabaram por demarcar algumas concelhias da sua candidatura.

O Congresso da JS que decidirá a sucessão deverá acontecer em Dezembro.