Um pacto anti-histeria para combater a covid

Se vem aí uma segunda vaga de covid, ainda é cedo para saber. Que se está a preparar uma segunda vaga de histerismo em torno da covid, isso já me parece bastante evidente, e tenho mais medo dela do que do vírus. O facto de devermos ser o mais prudente possíveis no nosso dia-a-dia – usar máscara, descarregar a app, evitar multidões – não significa que devamos confinar a nossa capacidade de raciocínio, nem afogar em álcool gel os últimos vestígios de inteligência e espírito crítico.

