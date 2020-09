Mais uma deste Governo PS

A ministra Alexandra Leitão revelou que o cartão de cidadão vai ser entregue pelos CTT e os CTT agradecem mais esta avença ao seu negócio privado que era atribuição duma empresa pública que foi privatizada e já despediu cerca de 500 trabalhadores desde então.

Um serviço de distribuição postal cheio de falhas que não vem cumprindo o mínimo que se lhe exigia e que ainda recebe como prémio da sua má gestão este investimento como se de um fundo de resolução se tratasse, usando os 350.000 cartões de cidadão com entrega pendente como mais uma tarefa que se sabe não vai satisfazer a mais ninguém para além dos accionistas dos CTT.

Então, a uma empresa que passou a distribuir correio uma vez por semana nas zonas urbanas e que fechou postos nas zonas mais distantes dos grandes aglomerados populacionais, ostracizando ainda mais os que vivem no interior das nossas aldeias e que continua a despedir ao mesmo tempo que usa e abusa dos apoios do Estado em tempo de covid-19, dá-se-lhe um presente em vez de se lhe pedir contas pelo que incumpre?

Maria Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

Consciência política

A pandemia trouxe à consciência de muitos cidadãos a necessidade de se adoptarem e adaptarem comportamentos condizentes com a urgência de nos protegermos, mas também de prevenirmos o contágio quando nos relacionamos com outros, existindo a necessidade de acautelarmos uma situação de descontrolo, em que todos nós saímos prejudicados, quando é ainda inexistente uma resposta eficaz ao problema.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acontece que para lá da implementação de regras, numa situação perigosa para o país, é necessária determinação, e saber dizer não a determinados acontecimentos que potenciam contágio entre seres humanos, em que está por esclarecer se determinada festa, não terá sido uma contrapartida para a viabilização do Orçamento do Estado, ou o voto favorável numa qualquer eleição, em que fica claro que para determinadas situações existem dois pesos e duas medidas.

Talvez possamos chegar à conclusão de que os maus exemplos dados por dirigentes políticos são a razão do retrocesso na contenção da crise sanitária que atravessamos em que o desrespeito de muitos poderá ter reflexos na nossa vida quotidiana, onde mais do que fazer leis, ou criar normas de comportamentos, importa que aqueles que as fazem, sejam os primeiros a cumpri-las e a faze-las cumprir.

Américo Lourenço, Sines