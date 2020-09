Amy Coney Barrett: uma juíza que pretende “criar o reino de Deus”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a pessoas próximas este sábado que planeia nomear a juíza Amy Coney Barrett para ocupar o lugar deixado vago no Supremo Tribunal dos Estados Unidos pela morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, de acordo com pessoas conhecedoras do processo. A escolha desta juíza do tribunal de recurso do sétimo circuito, se for confirmada, vai assegurar uma sólida maioria conservadora na mais alta instância judicial durante muitos anos.

