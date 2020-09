Quem são os novos rurais e o que é que os move?

Reportagem

A 27 de Setembro celebra-se o Dia Mundial do Turismo, dedicado ao Turismo e Desenvolvimento Rural. Uma vida no campo é o sonho de muita gente, intensificado com a pandemia. Há quem já o tenha feito e mostre que é possível ser feliz e ter sucesso. A Fugas conta a história de cinco projectos que estão a mudar o panorama rural, entre vinhos e azeites, aromáticas e flores comestíveis ou morangos biodinâmicos e até com um salto ao mar e à pesca sustentável.