O charme do Tivoli Palácio de Seteais perdura há 65 anos

Entregam-nos uma chave pesada e bojuda que entra com jeito na fechadura antiga. Roda duas vezes e a porta abre-se para uma suíte onde as paredes forradas a papel, as altas portas e janelas e todo o mobiliário com um toque clássico nos lembra que estamos num palácio. É o Tivoli Palácio de Seteais que celebra, no próximo dia 29, às 18h, a sua abertura há precisamente 65 anos.

