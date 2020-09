Andaluzia quer ser um gigante ibérico das renováveis

A remodelação do governo andaluz, no mês passado, colocou a pasta das alterações climáticas e da energia sob tutela directa do presidente da comunidade autónoma, Juanma Moreno, que pretende fazer da energia renovável um dos motores de crescimento económico da região nos próximos anos.

A Andaluzia anunciou que ambiciona ser responsável por 45% da nova potência eléctrica renovável que Espanha pretende instalar até 2030 e isso passa por não desperdiçar uma única oportunidade de investimento que bata à porta.

O jornal espanhol El Confidencial revela que, a partir da próxima semana, Juanma Moreno irá iniciar uma ronda de contactos com os presidentes das principais empresas interessadas em investir em renováveis na região, para vincar a mensagem de que está pessoalmente empenhado em que os projectos sejam bem-sucedidos.

Segundo o jornal, o líder da região espanhola que rivaliza com o Alentejo e o Algarve no campeonato da melhor radiação solar na Europa vai começar esta ronda com o presidente da Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

De acordo com o jornal online Huelva Información, o líder do grupo espanhol inaugura na próxima quarta-feira uma nova central fotovoltaica em Puebla de Guzmán, com 49,99 megawatts (MW) de potência, cuja produção irá abastecer, nos próximos anos, as quatro fábricas da Heineken em Espanha.

A Iberdrola, que já tem diversos projectos de renováveis na Andaluzia, incluindo eólica, tem mais em carteira, num investimento estimado na região de 770 milhões de euros.

O grupo, que é o maior accionista da central nuclear de Almaraz e está a construir o complexo hidroeléctrico do Alto Tâmega, também participou nos dois leilões de energia solar portugueses, assegurando 255 MW de potência.

Agilizar processos

O El Confidencial refere que já chegaram à mesa de Juanma Moreno projectos de investimento em renováveis no valor de 17 mil milhões de euros, a maioria dos quais de energia solar.

Por parte do governo andaluz têm sido tomadas várias medidas para facilitar o desenvolvimento dos projectos, desde a agilização dos procedimentos administrativos de licenciamento ambiental, à criação de uma unidade aceleradora de projectos, em que existe a figura dos gestores de projecto para acompanhar os grandes investimentos.

“Podemos transformar a Andaluzia no primeiro produtor de energia em Espanha, acima das comunidades [autónomas] que têm centrais nucleares”, disse fonte do executivo andaluz ao jornal espanhol.

O El Confidencial refere que um quinto da energia consumida na Andaluzia já é de origem renovável e que este sector, onde estão em actividade 1800 empresas, dá emprego a 43 mil pessoas.

Reforço da rede até 2026

A ambição andaluza de garantir quase metade dos 57 mil MW de nova capacidade renovável que o plano de energia e clima espanhol prevê para a próxima década impõe que se ponham em serviço mais 26 mil MW, que comparam com os 7200 actuais (essencialmente eólica, 3448 MW, e solar, 1799 MW).

Segundo um estudo da Agência Andaluza de Energia, o potencial bruto de capacidade de renováveis na região supera os 300 mil MW.

No ano passado ligaram-se à rede mais de 1000 MW, dos quais cerca de 900 MW foram de solar. Estimando que cada MW represente um investimento aproximado de 600 mil euros, o jornal ABC calcula que os novos projectos tenham totalizado 5400 milhões de euros.

Porém, à semelhança do que sucede em Portugal, a capacidade da rede para absorver a electricidade proveniente de novos parques eólicos e solares continua a ser um constrangimento.

Diz o ABC que em Abril deste ano, a Red Eléctrica (o operador de rede espanhol que é o equivalente à portuguesa REN) já havia autorizado a ligação de mais 25.600 MW de nova geração (mais de 90% solar), o que representará um encargo de 240 milhões de euros para assegurar que a rede é capaz de absorver toda a nova potência renovável e assegurar o abastecimento sem falhas à região.

O jornal refere que um dos principais objectivos da Junta de Andaluzia é conseguir que a planificação futura rede de transporte prepare a infraestrutura para receber mais 12 mil MW até 2026.