Vitória tranquila do Benfica em tarde de desperdício

Foi uma tarde de muito desperdício, mas acabou por não ter quaisquer consequências para o Benfica, que triunfou neste sábado por 2-0 sobre o Moreirense, em jogo a contar para a segunda jornada da I Liga. Foi a segunda vitória para o campeonato dos “encarnados”, depois do triunfo há uma semana sobre o Famalicão por 5-1.

Jorge Jesus deve ter gostado do que viu em termos de jogo jogado, mas pouco satisfeito com a falta de eficácia de concretização da sua equipa. Apenas de bola parada e aos 20’ é que o Benfica chegou ao primeiro golo. Na sequência de um canto de Everton Cebolinha, Rúben Dias saltou mais alto que toda a defesa do Moreirense e cabeceou para o fundo da baliza adversária, num jogo em que foi o capitão de equipa e que terá sido o último pelo Benfica antes de rumar ao Manchester City.

Só na segunda parte é que o Benfica ganhou alguma segurança no resultado. Aos 80’, Darwin Nuñez assistiu para Seferovic fazer o 2-0.