Regresso a casa para o Benfica e derby no Bessa para o FC Porto

Depois de uma pré-época que foi tudo menos normal, FC Porto e Benfica tiveram uma entrada tranquila na I Liga. Os campeões nacionais iniciaram a defesa do título com um triunfo por 3-1 sobre o Sp. Braga, os “encarnados” conseguiram uma vitória robusta por 1-5, em Vila Nova de Famalicão. Mas os desafios renovam-se a cada jornada e, neste sábado, dois dos maiores candidatos ao título vão querer dar continuidade a esses inícios tranquilos. O Benfica faz a sua estreia da época na Luz frente ao Moreirense (18h30, BTV), enquanto o FC Porto vai ao Bessa para o derby (21h, SPTV1) com um Boavista de ambição e nomes sonantes.

Ainda com muita coisa no ar no que diz respeito a entradas e saídas (talvez uma troca de Rúbens na defesa, saindo Dias e entrando Semedo), o Benfica vai fazer a sua estreia caseira com alguns adeptos na tribuna presidencial e frente a um Moreirense que também venceu na primeira ronda (2-0 ao Farense) e que tem feito a vida negra aos “encarnados” nas suas últimas duas visitas à Luz (uma vitória e um empate). Depois da derrapagem europeia na Grécia, a equipa de Jorge Jesus redimiu-se na I Liga e o regressado técnico quer continuidade frente a mais este adversário minhoto que terá pela frente – e que chegou a treinar no final da época 2004-05, durante apenas sete jogos.

“O Moreirense é uma equipa competitiva, que tem os seus argumentos, mas nós temos os nossos e queremos dar continuidade à vitória brilhante que tivemos em Famalicão. Temos estado a crescer de semana a semana. De certeza que vamos estar melhor”, garantiu Jorge Jesus, que não irá contar com o lesionado Adel Taraabt. E já não terá a disposição Florentino Luís, emprestado por uma época ao Mónaco. Para Jesus, este é um vai com promessa de voltar. “Tenho a certeza que ele vai voltar muito mais jogador e um dos pedidos que fiz ao presidente é que o Mónaco não o possa contratar”, reforçou Jesus.

E estará o técnico “encarnado” preparado para perder Rúben Dias, cujas notícias do negócio iminente com o Manchester City, envolvendo 50 milhões e Otamendi, surgiram após a conferência de imprensa? “Não há jogadores intocáveis. Só o Messi e o Ronaldo”, começou por responder Jesus. “Mas o Rúben é um jogador importante, é um dos titulares. Naquele sector, só temos três centrais, o Jardel está lesionado e o outro que queremos contratar ainda não temos. Portanto, é imprescindível na equipa”, acrescentou.

“Mercado fica à porta, como o cão”

Depois do embate na Luz, a acção da I Liga concentra-se a Norte do país e no derby da Invicta, no Bessa, entre o Boavista e o FC Porto. Os “dragões” arrancaram com uma vitória sobre um dos adversários mais difíceis da temporada, o Sp. Braga, os “axadrezados” abriram com um empate (3-3) na Madeira frente ao Nacional. Também com muita coisa no ar no que diz respeito a mercado (Alex Telles), mas já com as saídas acertadas de muitos excedentários do ataque (Aboubakar e Tiquinho, com Zé Luís quase resolvido), Sérgio Conceição diz que tudo isso fica fora do jogo e que está mais preocupado com o desconhecimento que tem do adversário desta noite.

“O mercado fica ali à porta, além do cão que também está à porta”, foi tudo o que o técnico do FC Porto disse sobre as entradas e saídas do plantel, preferindo falar sobre o “jogo difícil” que terá no Bessa. “Não conhecemos profundamente esta equipa do Boavista. Conhecemos os jogadores, mas a sua dinâmica nem tanto. Temos como referência este primeiro jogo do campeonato e um ou outro amigável. Acho que tem um plantel com qualidade e com certeza que vai ser uma equipa muito interessante”, frisou Conceição.

O medo do desconhecido tem razão de ser. Este Boavista pouco tem a ver com o da época passada. Apenas cinco jogadores transitaram da época passada e o treinador (Vasco Seabra) também é novo, numa equipa com muitos nomes sonantes, como o ex-benfiquista Javi Garcia, o jovem inglês emprestado pelo Lille Angel Gomes (autor de três assistências frente ao Nacional) ou o experiente central francês (e campeão do mundo em 2018) Adil Rami, que já estará disponível para defrontar o FC Porto.