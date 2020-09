Real Madrid sofre mas passa na Andaluzia

O Real Madrid garantiu este sábado, em Sevilha, a primeira vitória na Liga espanhola, impondo-se ao Bétis por 2-3, depois de ter visto adiado o jogo da primeira ronda, com o Getafe, e ter empatado, sem golos, no País Basco, com a Real Sociedad.

Benzema inventou, numa brilhante iniciativa individual, o primeiro golo no Benito Villamarín, que Valverde agradeceu (14’), limitando-se a finalizar de primeira. Porém, Mandi (35’), num golpe de cabeça que deixou Thibaut Courtois sem reacção, e o português William Carvalho (37’) — a fazer de pé esquerdo o segundo golo da época — operaram emocionante reviravolta.

O Betis tinha a liderança isolada na mão, mas Emerson, com um autogolo (48’) e uma expulsão (67’), destruiu as ambições dos andaluzes, juntamente com um VAR aquilino, que decidiu um penálti (82’) que Sergio Ramos converteu, guindando os “merengues” ao quinto posto.