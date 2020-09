Miguel Oliveira parte do 12.º lugar para o GP da Catalunha de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se neste sábado na 12.ª posição para o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, oitava prova do Mundial.

Oliveira, que caiu no início da derradeira fase de qualificação, mas sem consequências físicas, fez a melhor volta perto do final, com o tempo de 1m40,188s, a 475 milésimos de segundo do autor da pole, o italiano Franco Morbidelli (Yamaha).

O piloto luso tinha garantido, pela manhã, o apuramento directo para a segunda fase da qualificação ao fazer o terceiro melhor tempo na terceira sessão de treinos livres.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) e o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que cumpre em Barcelona o 350.º grnde prémio da carreira, completaram a primeira fila da grelha.

Prejudicado pela queda

A qualificação de Miguel Oliveira acabou por ser prejudicada pela queda, que aconteceu logo na primeira volta lançada, deixando o piloto português com menos tempo para atacar uma boa posição na grelha de partida.

“Esta manhã terminámos com sensações muito boas, mas, à tarde, as condições mudaram e já não me senti tão confortável com o pneu médio”, explicou o piloto de Almada, após a sessão.

Miguel Oliveira admitiu ter perdido “um pouco de confiança” devido à queda sofrida no início da qualificação, na primeira volta lançada, o que significou “não melhorar o tempo da manhã”.

“Estou um pouco desapontado, mas, amanhã [domingo] teremos uma longa corrida, que será muito difícil, pelo que espero fazer uma prova inteligente e chegar o mais próximo possível dos lugares da frente”, concluiu o piloto da Tech3.

O GP da Catalunha disputa-se este domingo, a partir das 14h00 horas.