Koeman recusa ser o mau da fita na história de Suárez

O treinador holandês do FC Barcelona, Ronald Koeman, disse este sábado à imprensa, na antevisão da estreia na Liga espanhola, que a saída do uruguaio Luis Suárez foi uma decisão técnica e do clube catalão, rejeitando o ónus de um desfecho que já levou Messi e alguns antigos futebolistas do Barça a criticarem os responsáveis.

"Não foi só decisão minha, mas também do clube. Parece que eu fiquei como o mau da fita. Depois de lhe ligar para lhe anunciar a decisão, demonstrei o respeito que me merece enquanto jogador, que sempre deu o máximo, e como pessoa”, referiu o antigo seleccionador dos Países Baixos.

Para Ronald Koeman, se o avançado continuasse “seria mais um do plantel”. A saída de Suárez foi, entretanto, muito criticada pelo “capitão” da equipa catalã, Lionel Messi, em “rota de colisão” com a direcção do clube após ter visto negado o pedido para se desvincular.

“É normal que um jogador esteja um pouco triste quando um dos seus amigos, após vários anos a jogarem juntos, deixa o clube. Mas o mais importante para mim é a forma como Messi trabalha durante os treinos e nos jogos e o exemplo que dá a todos na forma como se compromete com o grupo.

Não vi nenhum treino em que mostrasse estar afectado ou me fizesse questionar o empenho que tem todos os dias”, desvalorizou o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Villarreal, que marca a estreia do “Barça” na Liga espanhola.