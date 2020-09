Jogos com História: O dia em que Jardel destruiu o Real

A expectativa era enorme. O mundo, em geral, e os espanhóis, em particular, tinham seguido com paixões mais ou menos inflamadas a grande “bomba” do mercado de Verão: o português Luís Figo, idolatrado no Barcelona, acabava de trocar a Catalunha pela capital espanhola, para vestir a camisola dos arqui-rivais do Real Madrid. No Mónaco, Figo entrou pela primeira vez em campo para um jogo oficial com a camisola branca dos então campeões europeus, para defrontar o Galatasaray, vencedor da Taça UEFA na temporada anterior. Do outro lado estava Mário Jardel, o prolífico goleador brasileiro que rumara do FC Porto à Turquia.

Continuar a ler