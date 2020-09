O jogo já tinha acabado, mas Bruno Fernandes ainda deu a vitória ao Man. United

Final dramático, com dedo de um português. Foi nestes contornos que Bruno Fernandes deu a vitória ao Manchester United frente ao Brighton (2-3), neste sábado, em jogo da ronda 3 da Liga inglesa.

O árbitro já tinha apitado para o final do jogo, mas o VAR descortinou um penálti no último lance da partida. Como mandam as regras, o United teve direito ao penálti e Bruno Fernandes fez um 2-3 que, naturalmente, já não permitiu resposta ao adversário.

Antes disso, o United teve um jogo muito sofrido neste sábado. Teve menos posse de bola, menos remates, menos ataques e menos “tiros” à baliza adversária. E foi com este domínio que o Brighton – que acertou cinco (!) vezes nos ferros – se adiantou aos 40’, com um penálti convertido por Maupay, após falta de Bruno Fernandes. Três minutos depois, Dunk fez um autogolo, num lance iniciado com um livre do português.

Já na segunda parte, o United contrariou a falta de supremacia e adiantou-se no marcador, novamente com “dedo” de Bruno Fernandes. O médio assistiu e Rashford marcou, depois de uma grande jogada individual (vídeo em baixo).

Já com a vitória “no bolso”, o United permitiu que March empatasse aos 90+5’, num golo que deu alguma lógica à estatística da partida, amplamente favorável ao teoricamente mais frágil Brighton.

Mas este jogo estava destinado a um final ainda mais dramático, havendo lugar ao já referido penálti visto pelo VAR e convertido por Bruno Fernandes, muito para além da hora.

Com este resultado, o United soma o primeiro triunfo em dois jogos (tem uma partida a menos), enquanto o Brighton soma a segunda derrota em três jornadas.