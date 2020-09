Jesus e a saída de Rúben Dias: “Temos pena de o ver partir”

Sem o dizer com todas as letras, Jorge Jesus acabou por confirmar a saída de Rúben Dias para o Manchester City, num negócio que irá envolver a chegada de Otamendi à Luz. Após o triunfo sobre o Moreirense por 2-0, com um dos golos a ser marcado pelo internacional português, o técnico do Benfica deu o negócio como praticamente certo.

“Gostava de ter certezas absolutas, mas quase de certeza que foi [a despedida de Rúben Dias]. Isto no futebol sei lá, pode mudar tudo no último segundo. Temos pena de ver partir, é um produto do Seixal, mas eu também tenho culpa, tem a ver com a nossa eliminação da Champions, é o único jogador com mercado alto”, disse Jesus, quase que confirmando depois a chegada do argentino e o interesse em contratar mais um central para além do ex-FC Porto.

“Com a saída do Rúben, temos de contratar dois, isso tem de ser, não temos dúvidas nenhumas. Otamendi? É um dos centrais que faz parte dos quadros do Manchester City e que pode estar envolvido no negócio. É um jogador que já demonstrou o seu valor no rival, tem sido titular no Manchester City, é um jogador que nos agrada obviamente”, disse Jesus, que falou ainda do tempo que o argentino irá levar até adaptar-se às suas ideias, ao contrário de Rúben Semedo, que também está na lista de compras dos “encarnados”.

“Vai perceber que as minhas ideias são completamente diferentes daquelas que tem no Manchester City. Se for o Rúben Semedo não, já jogou um ano comigo já sabe o quê que eu quero”, frisou o técnico, que admitiu a saída de Vinícius: “Se a gente deixou sair o Rúben Dias porque não deixar sair o Vinícius? Até o encerrar da janela todos os jogadores estão nessa situação.”