Chelsea evita desastre em West Bromwich

O West Bromwich Albion desperdiçou este sábado uma oportunidade de ouro para bater o Chelsea e somar a primeira vitória na Premier League, permitindo que a formação londrina recuperasse de uma desvantagem de três golos (3-3) para garantir um ponto na partida da terceira jornada da Liga inglesa.

No The Hawthorns, os locais adiantaram-se por Callum Robinson (4'), num golo com assistência de Matheus Pereira. O avançado irlandês bisou aos 25’, aproveitando um deslize do internacional brasileiro ex-PSG Thiago Silva, aumentando a incredulidade de Frank Lampard. O treinador do Chelsea ficou em choque quando Kyle Barthley, apenas dois minutos volvidos, ampliava a vantagem e o pesadelo dos “blues”, levando o Albion com uma vantagem confortável para o intervalo.

Os três golos de vantagem acabariam, contudo, por revelar-se insuficientes para evitar a recuperação do Chelsea, animado pelo golo de Mason Mount (55'). Callum Hudson-Odoi (70') devolveu a esperança e o jogo não terminaria sem um terceiro golo dos visitantes, obtido - e confirmado pelo VAR - por Tammy Abraham, três minutos para lá dos 90’.

Everton soma e segue na liderança da Premier League

Antes, o Everton venceu na deslocação ao campo do Crystal Palace por 1-2, somando a terceira vitória consecutiva, assumindo o comandando provisório do campeonato.

O Crystal Palace começou a perder os primeiros pontos na Liga inglesa com o golo do avançado Dominic Calvert-Lewin (10'), desvantagem anulada por Cheikhou Kouyaté (26'), na sequência de um canto. Contudo, um penálti a punir mão de Digne, convertido pelo brasileiro Richarlison (40'), haveria de ditar a derrota da equipa da casa.

O médio português André Gomes Gomes foi titular na formação de Liverpool liderada por Carlo Ancelotti, bem como o reforço colombiano James Rodríguez, ambos substituídos numa altura em que os “toffees” defendiam a vantagem que lhes garante a liderança.