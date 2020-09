Anna van der Breggen campeã do mundo a “dobrar”

A ciclista Anna van der Breggen sagrou-se neste sábado campeã mundial de fundo, no terceiro de quatro dias dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Itália. A holandesa consegue o título dois dias depois de também ter vencido o ouro na vertente de contra-relógio individual.

Além da “dobradinha” de Van der Breggen, que já tinha vencido a prova de fundo em 2018, os Países Baixos conseguiram ainda o segundo lugar, com Annemiek van Vleuten, campeã do mundo em 2019, seguida da italiana Elisa Longo Borghini.

O resultado confirma o domínio holandês no pelotão feminino, com a agora bicampeã mundial a cumprir os 143 quilómetros em Imola em 4h09m57s, cerca de um minuto a menos do que a dupla que completou o pódio.

Só a francesa Jeannie Longo, em 1995, conseguiu a “dobradinha” de fundo e contra-relógio que Van der Breggen logrou neste sábado, no que foi o quarto título seguido para os Países Baixos: em 2017 ganhou Chantal van den Broek-Vlaak, em 2018 o primeiro título de Van der Breggen e em 2019 foi a vez de Van Vleuten.

Neste sábado, um ataque à entrada para os últimos 40 quilómetros de prova permitiu à nova campeã controlar a prova, perante um pelotão no qual os nomes mais fortes pertenciam à sua equipa: Van Vleuten e Marianne Vos já tinham reduzido o pelotão antes de a colega de equipa “saltar” para a frente da corrida.

Embora tenha feito um “arranque” muito similar ao que tinha executado em Innsbruck, em 2018, Van der Breggen explicou no final que não tinha pensado nisso, porque “o circuito é muito diferente” e muito duro.

“Foi uma corrida muito difícil, a lutar desde o início, muito dura. Senti-me forte, decidimos endurecer a corrida. Depois, pensei que, com toda a gente cansada, o melhor era atacar. Mas ainda foi bem longe [da meta]”, apontou.

No calendário da holandesa de 30 anos, que já anunciou a intenção de se retirar no final do ano de 2021, pode estar a participação na primeira Paris-Roubaix feminina, já este ano, numa carreira recheada de todos os principais títulos do programa.

Com um título olímpico de fundo, nos Jogos do Rio 2016, três títulos mundiais, três Voltas a Itália, cinco clássicas La Flèche Wallonne, uma Volta a Flandres, uma Liège-Bastogne-Liège, entre dezenas de outras vitórias, o feito de Imola consagra-a junto do “panteão” do ciclismo feminino.

Neste domingo, o encerramento dos Mundiais de Imola dá-se com a prova de fundo masculina, que testa um pelotão que terá Portugal representado por Rui Costa, campeão do mundo em 2013, Rúben Guerreiro, Nelson Oliveira e Ivo Oliveira.