E eis que o som ganha corpo na Exposição Invisível

Uma viagem através do som, eis o que nos propõe A Exposição Invisível, que se inaugura este sábado na Culturgest. As paredes estão vazias, mas através do som nos auscultadores, ou do som que ocupa as salas, viajamos no tempo e pelo espaço. A curadoria é de Delfim Sardo e estão patentes obras de Bruce Nauman, Juan Muñoz, Ricardo Jacinto, Laura Belém ou Joseph Beuys.