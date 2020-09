Superior adapta-se à pandemia com testes aleatórios, pórticos de desinfecção e aulas filmadas

Os novos alunos que, a partir da próxima semana, chegam às universidades e politécnicos vão encontrar uma realidade bem diferente daquela com que terão sonhado. Em várias instituições serão realizados testes aleatórios de despistagem da covid-19 e há até quem tenha criado um pórtico de desinfecção para garantir uma entrada em segurança. Muitas turmas serão divididas para reduzir o contacto entre alunos, com metade na sala de aulas e os restantes a assistirem à lição no computador.

Continuar a ler