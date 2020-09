General condenado a seis anos de prisão efectiva por corrupção nas messes da Força Aérea

Um general actualmente na reserva, Milhais de Carvalho, foi condenado esta sexta-feira em tribunal a seis anos de prisão efectiva por envolvimento num esquema de corrupção que existiu durante décadas nas messes da Força Aérea Portuguesa. Considerados culpados pelo Tribunal de Sintra foram ainda várias outras altas patentes e também alguns sargentos.

Em conluio com os fornecedores de géneros das cantinas, os militares envolveram-se num esquema de sobrefacturação de bens alimentares e matérias-primas, que chegavam às bases aéreas em quantidades muito inferiores às que eram pagas pela Força Aérea. O lucro resultante desta prática criminosa era depois dividido com os empresários que forneciam as bases. Os militares eram pagos em dinheiro colocado em envelopes e recebiam consoante a patente. Os juízes concluíram que o Estado foi lesado em 1,755 milhões de euros entre 2011 e 2016, período a que se cingiu a investigação – e não em 2,5 milhões, como dizia o Ministério Público.

Fundamental para se descobrir o que se estava a passar foi a actuação de um tenente que funcionou como agente infiltrado na base aérea de Monte Real. Ao longo de mais de um ano, recebeu envelopes com dinheiro dos fornecedores – mais de 40 mil euros –, que fotografou, e gravou conversas comprometedoras. A tal ponto que a parte dos militares envolvidos não restou outro remédio quando foram detidos senão confessarem o seu envolvimento. Estas confissões foram igualmente importantes para os juízes decidirem pela condenação.

Além dos militares, foram condenadas por corrupção activa cerca de uma vintena de empresas. Algumas delas continuaram mesmo assim a ser fornecedoras quer da Força Aérea quer de outros ramos das Forças Armadas, da PSP e da GNR. A instituição militar alegou não ter forma legal de as afastar dos concursos públicos antes de serem definitivamente condenadas. Porém, houve situações em que as contratou por ajuste directo, procedimento em que tinha margem de manobra para as afastar do fornecimento de géneros alimentares.