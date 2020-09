Domingos de Andrade nomeado administrador do grupo Global Media

O jornalista Domingos de Andrade vai passar a integrar o Conselho de Administração do grupo Global Media, que detém os jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e o Açoriano Oriental e ainda a TSF, entre outras empresas de media. A decisão foi anunciada através de um e-mail enviado aos funcionários e confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial do grupo.

Domingos de Andrade, actual director do Jornal de Notícias, acumulará os dois cargos, avança a mesma fonte, e não sairá da direcção do diário.

O jornalista assumiu o cargo de director de informação e programação do Porto Canal em Agosto de 2011. Antes disso foi director-adjunto de informação da Lusa, onde esteve entre 2009 e 2011 e chefe de redacção no Jornal de Notícias.

Fez esta quinta-feira uma semana que a Global Media chegou a acordo com o grupo Bel, do empresário Marco Galinha, para a sua entrada como accionista da empresa. “Esta parceria, que será formalizada após a conclusão dos devidos procedimentos, visa o relançamento estratégico de um dos principais grupos de referência da comunicação social em Portugal, num momento desafiante para o sector e para o país”, referia em comunicado a Global Media.

A Global Media Group (GMG) tem como accionistas a KNJ Global Holdings Limited, com 35,25%, José Pedro Carvalho Reis Soeiro, com 24,5%, Olivemedia, Unipessoal, Lda, com 19,25%, o Novo Banco, com 10,5%, e a Grandes Notícias, igualmente com 10,5%. A administração da GMG é presidida por José Pedro Soeiro, que assumiu o cargo, com o fim do mandato de Proença de Carvalho, até à eleição do novo Conselho de Administração. Com Lusa