Mais cinco mortes por covid-19 e 899 novos casos — quarto dia com mais novas infecções

Portugal regista esta sexta-feira mais cinco mortes por covid-19 e 899 casos de infecção, o que representa um aumento de 1,3%. Este é o quarto valor diário mais elevado de casos, depois de 10 de Abril (1516), 31 de Março (1035) e 28 de Março (902). Desde o início da pandemia, o país contabiliza 1936 óbitos e 72.055 infecções.

Dos novos casos, 505 (56%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram três das cinco mortes registadas nas últimas 24 horas. Os outros dois óbitos registaram-se no Norte e no Centro. Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Já recuperaram 47.003 pessoas, mais 327 do que na quinta-feira. Há mais 567 casos activos, para um total de 23.116. Este número resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Estão internadas 624 pessoas (mais 36 do que na quinta-feira), das quais 86 em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que no dia anterior). É o número mais elevado de internamentos desde 19 de Maio, quando estavam hospitalizadas 629 pessoas infectadas com o novo coronavírus.

A taxa de letalidade global no país é de 2,7%. Cerca de 86,7% das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal tinham mais de 70 anos. As cinco mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram nessas faixas etárias: uma mulher com idade entre os 70 e os 79 anos, dois homens e duas mulheres com mais de 80 anos.

A região com mais casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo: 36.904. Seguem-se o Norte (25.869, mais 263 do que na quinta-feira), o Centro (5885, mais 52), o Algarve (1513, mais 47) e o Alentejo (1412, mais 30). Os Açores registam 261 infecções (mais duas do que no dia anterior) e a Madeira 211 (o mesmo valor de quinta-feira).

O maior número de mortes por covid-19 ocorreu no Norte: 878. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (742), Centro (259), Alentejo (23), Algarve (19) e Açores (15). A Madeira não tem registo de óbitos.

Há 287 surtos activos em Portugal

Actualmente há 287 surtos activos no país, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido, esta sexta-feira, na conferência de imprensa sobre a pandemia de covid-19. Marta Temido indicou que existem 124 surtos no Norte, 31 no Centro, 93 em Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Alentejo e 22 no Algarve.

“O Norte é a zona com mais surtos neste momento”, disse, explicando que os surtos estão ligados a restaurantes, em Vila do Conde, e a uma viagem turística, em Vila Nova de Gaia.

DGS ainda não tem números relativos ao início do ano lectivo

Questionada em relação ao número de casos relativos ao novo ano escolar, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que os dados ainda estão a ser recolhidos.

Ainda assim, esclareceu já duas situações: “Primeiro, quando apenas acontece um caso, esse caso pode não vir detectado na nossa grelha de surtos porque é individual"; “[segundo] há circunstâncias em que, por exemplo, é uma determinação, não da saúde, mas do Ministério da Educação o encerramento de algumas salas por razões profissionais”.

“Estamos a colher a informação, estamos a afinar, no entanto mantemo-nos em contacto e o início do ano lectivo está a ser bastante pacífico, quer em número de casos quer em surtos, o que tem permitido uma intervenção direccionada”, afirmou Graça Freitas.