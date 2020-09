Direito de Resposta: “Investigação a morte de Ihor Homenyuk leva diplomacia ucraniana a questionar Governo”

Quem lesse o título da notícia “Investigação a morte de Ihor Homenyuk leva diplomacia ucraniana a questionar Governo”, publicada a 11 de Setembro, na página 16, poderia acreditar que foi a parte ucraniana a trazer para a agenda da reunião havida no dia anterior entre os dois ministros dos Negócios Estrangeiros o caso daquele cidadão ucraniano.

O que se passou foi exatamente o contrário; e o Público sabia, visto que lhe foi explicado, por escrito, em resposta a pergunta formulada pela jornalista autora da notícia, que o “ assunto foi suscitado no decorrer de uma reunião de ontem pelo Ministro Augusto Santos Silva , que transmitiu, de novo, o quanto lamentava o acontecimento e informou que o processo judicial está em curso”.

Não tivesse o artigo omitido precisamente a parte aqui sublinhada, publicando apenas a restante, e os leitores do Público saberiam a verdade. Ficaria assim prejudicado um título quiçá mais chamativo? Certamente. Mas factos são factos.

Augusto Santos Silva, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Nota da Direcção:

Dias antes do encontro entre os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e Ucrânia, o PÚBLICO teve a informação de que a embaixada ucraniana ia levantar o o caso judicial de Ihor Homenyuk do artigo e mostrar a sua preocupação junto das autoridades nacionais. A informação foi directamente confirmada com o cônsul da Ucrânia e foi nessa sequência que o ministro português foi questionado.