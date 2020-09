Candidatura de João Ferreira divulga primeiros apoios

O historiador António Borges Coelho, o militar de Abril Diniz Almeida e o músico Luís Varatojo são três dos primeiros 17 apoios à candidatura presidencial de João Ferreira, do PCP, anunciados nesta sexta-feira.

A lista, divulgada pela candidatura lançada pelo PCP, inclui ainda o advogado João Correia, o autor João Monge, as actrizes Maria João Luís, Rita Lello e Rita Tomé.

Entre os apoiantes do eurodeputado comunista contam-se ainda mais dois militares de Abril, Henrique Mendonça e Manuel Begonha, os professores universitários Belarmino Barata e João Veloso, o economista João Rodrigues, o médico João Goulão e o advogado Romeu Cunha Reis.

Na área das letras, a lista inclui o escritor José Manuel Mendes e a jornalista Catarina Beato.

A seis meses do fim do mandato do actual Presidente da República, já há vários pré-candidatos ao lugar de Marcelo Rebelo de Sousa, que só anunciará a sua decisão em Novembro quanto a uma recandidatura.

São eles o deputado André Ventura (Chega), o advogado e fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan Gonçalves, o líder do Partido Democrático Republicano (PDR), Bruno Fialho, a militante do PS Carla Bastos Borrões, a eurodeputada e dirigente do BE Marisa Matias, a ex-deputada ao Parlamento Europeu e dirigente do PS Ana Gomes, Vitorino Silva (mais conhecido por Tino de Rans), o ex-militante do CDS Orlando Cruz e João Ferreira, do PCP.