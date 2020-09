Aliança elege novos órgãos e novo presidente no fim-de-semana

A Aliança vai eleger o novo presidente e novos órgãos no segundo congresso do partido, que decorre em Torres Vedras neste sábado e domingo, depois da saída do líder e fundador, Pedro Santana Lopes.

São quatro as moções de estratégia global apresentadas, que serão votadas no sábado à noite, de acordo com a informação disponibilizada no site do partido.

As moções têm como primeiro subscritor o até agora director executivo e porta-voz, Bruno Ferreira Costa, o presidente da Direcção Política Distrital de Lisboa, Alexandre Nascimento, o director autárquico, Paulo Bento e o militante António Pedro.

De acordo com o regulamento do congresso, os documentos têm de ser subscritos por “um mínimo de 50 militantes” e serão votados em alternativa.

“As candidaturas à presidência da Direcção Política Nacional só podem ser apresentadas pelo primeiro subscritor de uma moção de estratégia global e as candidaturas aos restantes órgãos por qualquer militante”, indica também o regulamento. Foram também apresentadas quatro moções temáticas ou sectoriais.

Já no domingo, de manhã, decorrerá a eleição dos órgãos dirigentes do partido, incluindo o presidente da Comissão Executiva.

O antigo primeiro-ministro e até então presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, suspendeu as funções executivas em Junho não se vai recandidatar, pelo que deixa a liderança do partido que fundou.

Em declarações à Lusa no final de Agosto, o director executivo indicou que Santana manifestou “disponibilidade para continuar no partido, mas ainda não está definido qualquer lugar ou posição”.