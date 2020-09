Vários feridos após ataque com arma branca perto das antigas instalações do Charlie Hebdo

Um homem armado com uma arma branca feriu pelo menos quatro pessoas em Paris, França, perto das antigas instalações do jornal satírico Charlie Hebdo, segundo o Le Figaro. Duas das vítimas estão feridas com gravidade, confirmou o primeiro-ministro francês, Jean Castex.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

Foi montado um grande dispositivo policial no local e as autoridades estão a fazer buscas. A polícia confirmou que há dois suspeitos em fuga e que um deles terá fugido de metro.

As autoridades pediram à população para evitarem as áreas próximas à avenida Richard Lenoir, onde decorreu o ataque.

O ataque ainda não foi reivindicado e as suas motivações são desconhecidas.

O julgamento dos atentados terroristas do Charlie Hebdo, que causaram 12 mortos e cinco feridos, começaram no início deste mês de Setembro.