Fatah e Hamas chegam a acordo para as primeiras eleições na Palestina em 15 anos

A Fatah e o Hamas, as duas principais facções palestinianas, chegaram a um acordo para a realização das primeiras eleições na Palestina em 15 anos, que se devem realizar nos próximos seis meses, numa data a anunciar brevemente.

“Desta vez, chegámos a um verdadeiro consenso”, anunciou o dirigente do Hamas Saleh al-Arouri à AFP, no final de uma reunião entre os grupos, na quinta-feira, na Turquia. “As divisões causaram estragos na nossa causa nacional e estamos a trabalhar para as ultrapassar”, acrescentou.

A confirmação veio também por parte do primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, da Fatah, que saudou “a atmosfera positiva” do diálogo em Istambul, que levou as duas facções a “concordarem em realizar eleições gerais”.

A Fatah, partido do presidente Mahmoud Abbas, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, liderado por Ismail Haniyeh, que controla a Faixa de Gaza, estão de costas voltadas desde 2007, quando os islamistas expulsaram as forças de segurança da Fatah de Gaza.

As últimas eleições realizaram-se em 2006 e deram uma vitória por surpreendente ao Hamas. Os dois partidos formaram um Governo de unidade nacional que entrou pouco depois em colapso. Seguiu-se um conflito entre as duas facções palestinianas, que nunca conseguiram ultrapassar as suas divergências apesar das várias tentativas ao longo dos anos.

Sources: The meeting of #Fatah and #Hamas in #Turkey "positive, fruitful and constructive" . The dialogue included reconciliation, holding elections and rejecting all projects, that plan to liquidate the Palestinian cause. #Palestine #UNGA #UN75 pic.twitter.com/LSSjSmMOIZ — Dr. Basem Naim (@basemn63) September 24, 2020

Os dois principais grupos palestinianos aceleraram as negociações após a aproximação de Israel aos Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que normalizaram laços diplomáticos com o Estado hebraico no espaço de um mês.

Em troca, Israel comprometeu-se a adiar a anexação de mais territórios palestinianos, uma promessa suficiente para convencer os dois países a abdicarem da política da maioria dos países da região, que recusam relações diplomáticas com Israel enquanto não for assinado um acordo de paz e os palestinianos não tiverem direito ao seu próprio estado.

Já esta semana, a Palestina abandonou a presidência rotativa da Liga Árabe, em protesto com acordos que vê como uma traição. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana (Fatah), Riyad al-Maliki, “a Palestina cede o seu direito a presidir ao conselho da Liga, não há nenhuma honra em ver os árabes precipitarem-se para a normalização [com Israel] durante a sua presidência”.

No início do mês, o governo de Mahmoud Abbas tentou sem sucesso convencer a Liga Árabe a condenar o Bahrein e a federação de sete emirados, sublinhando que abandonaram o consenso entre os 22 países membros da Liga sobre o conflito.

Apelos ao diálogo

Enquanto as facções palestinianas conversavam na Turquia, em Amã os ministros dos Negócios Estrangeiros de quatro países árabes e europeus defendiam o recomeço de negociações entre palestinianos e israelitas.

Não haverá “paz global e duradoura sem uma decisão para o conflito que se baseie na solução de dois estados”, disse no final do encontro o ministro jordano, Ayman al-Safadi. “Não há outra solução”, sustentou o chefe da diplomacia de França, Jean-Yves Le Drian. Palestinianos e israelitas têm se provar o seu compromisso com o diálogo “e nós estamos prontos para apoiar esse processo”, acrescentou.

Para além dos ministros da Jordânia e de França, participaram os seus homólogos do Egipto e da Alemanha. Os quatro dirigentes também aplaudiram os acordos entre os Emirados e o Bahrein e Israel, com o ministro alemão, Heiko Maas, a dizer que “mostram que a paz é possível na região” e o dirigente egípcio, Sameh Shoukry, a considerar estes pactos um “desenvolvimento importante que pode levar a um maior apoio para chegar a uma paz global” – o contrário do que pensam os palestinianos, que se sentem cada vez mais isolados.

Até agora, Egipto e Jordânia eram os únicos países do Médio Oriente e do mundo árabe a reconhecer oficialmente Israel – a Mauritânia chegou a ter relações diplomáticas com o Estado hebraico mas congelou-as em 2009, em protesto contra a guerra de Gaza.

Entregues a si próprios, Fatah e Hamas acordaram uma “liderança unificada” e agora prometem novas eleições que, segundo o dirigente da Fatah Jibril Al-Rajoub, serão faseadas: primeiro as eleições legislativas, depois as presidenciais e finalmente a escolha dos membros da Organização para a Libertação da Palestina.

Mohammad Shtayyeh, primeiro-ministro palestiniano, garantiu que a Autoridade Palestiniana está pronta para garantir o bom funcionamento das eleições, fundamentais para “renovar a vida democrática e solidificar a unidade nacional face aos graves perigos existenciais que ameaçam a causa palestiniana”. A data das eleições será revelada brevemente pelo presidente Mahmoud Abbas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dias antes da reunião entre dirigentes dos dois grupos políticos na Turquia, uma sondagem do Centro de Investigação Palestiniano sobre Política e Pesquisa (PCPSR, na sigla em inglês) concluiu que Ishmael Haniyeh, líder do Hamas, é o principal favorito à vitória nas presidenciais, com 52% das intenções de voto, enquanto 39% dos inquiridos preferem Mahmoud Abbas.

Na Faixa de Gaza, Abbas surge com 32% dos votos e Haniyeh com 62%. Na Cisjordânia, a Fatah recebe o apoio de 46% dos inquiridos, contra os 42% que apoiam o Hamas.

O Presidente da Autoridade Palestiniana ainda não se pronunciou sobre uma possível recandidatura. Caso o candidato da Fatah fosse Marwan Barghouti, um proeminente dirigente que está preso há vários anos preso em Israel, a facção que governa a Cisjordânia vencia com 55% dos votos contra os 39% de Haniyeh.