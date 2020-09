Avião militar despenha-se e mata 22 pessoas na Ucrânia

Um avião militar em exercícios de treino despenhou-se esta sexta-feira com 28 pessoas a bordo perto de Chuhuiv, na região de Carcóvia, no este da Ucrânia. O acidente causou a morte a 22 pessoas, adianta a Reuters, que cita um comunicado do Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia. Os dois sobreviventes apresentam ferimentos muito graves, de acordo com o Ministério da Administração Interna.

O avião estaria a realizar um voo de treino com cadetes da Universidade da Força Aérea de Carcóvia a bordo, antes de se despenhar na área perto de Chuhuiv por volta das 20h50, hora local (18h50 em Lisboa).

De acordo com o Ministério da Administração Interna, o fogo no local do acidente já foi extinto e ainda continuam a ser feitas buscas para encontrar quatro pessoas.