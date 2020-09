Esta sexta-feira à noite há animação e descontos no comércio do Porto

Nem a pandemia impede a realização da sexta edição do Porto Fashion Week's Night Out.

A iniciativa anual regressa esta sexta-feira (dia 25) à Baixa do Porto, com promoções nas lojas e menus especiais nos restaurantes e bares, numa noite em que as portas estão abertas as 18 horas e as 23 horas.

Em ano de pandemia, são 30 os estabelecimentos que aderiram ao evento — no ano passado foram cerca de 50 — e promete-se fazer cumprir as medidas de seguranças que o contexto actual requer.

Em resposta escrita ao PÚBLICO, Fernanda Galvão, da organização da iniciativa, aponta a redução do número de estabelecimentos aderentes à “incerteza que se tem vivido nos últimos tempos”, mas considera que “mesmo com restrições”, a realização da Porto Fashion Week's Night Out pretende “ajudar a melhorar a confiança de lojistas e consumidores”. Uma vez que o evento se teve de “adaptar às restrições que a pandemia causou”, as habituais animações este ano serão promovidas pelas próprias lojas, explica Fernanda Galvão.

Para quem procura compras, 21 desses estabelecimentos são lojas que vão do vestuário à decoração, passando pelos acessórios e cabeleireiros. Para comer e beber, nove restaurantes e bares também se associaram à edição de 2020 da Porto Fashion Week's Night Out.

A noite traz descontos especiais dedicados ao evento, como por exemplo na Mesh Store da Rua do Almada e Largo São Domingos, que oferece 20% de desconto em todos os artigos nas lojas físicas, mas também 15% na loja online. Porém, como ressalva a organização, os descontos estendem-se às restantes lojas. Também o Café Rivoli, Fé Wine & Club, GH Restaurant & Café, Nola Kitchen, Oficina, Prégar, Rooftop Santa Catarina e hamburguerias De Gema têm menus especiais ou descontos apenas para a noite desta sexta-feira.

Com o objectivo de voltar a “dinamizar o comércio da cidade”, mas também de “enaltecer a cultura portuense”, o evento propõe a descoberta dos estabelecimentos que estão abertos num horário alargado.

São várias as zonas da Invicta que vão ter as lojas de portas abertas, desde o Passeio dos Clérigos, Mouzinho da Silveira, Rua das Flores, Miguel Bombarda, Rosário, Sá da Bandeira, Flores, Cedofeita, Almada e Largo de São Domingos.

A iniciativa enquadra-se na Porto Fashion Week, “um projecto da Selectiva Moda que conjuga diferentes iniciativas ligadas ao mundo da moda, do fashion”, explica Fernanda Galvão.