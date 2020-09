Marca portuguesa Wonther é destaque nos EUA pela referência na sustentabilidade

Criada por Olga Kassian e lançada no mercado em Novembro de 2019, a portuguesa Wonther tem como base a sustentabilidade, assim como a ideia de que as jóias podem ser algo mais do que apenas acessórios. Estes ideais fizeram que a marca atravessasse o oceano e as suas peças chegassem a um editorial da revista online Teen Vogue.

A Wonther, que se apresenta como a única marca de jóias portuguesa a receber o certificado Responsible Jewellery Council, chegou ao conhecimento de Rachel Wang, uma referência em styling inclusivo e sustentável nos EUA, cujo currículo inclui a passagem pela direcção de revistas como a W Magazine e a Glamour.

Wang refere no editorial, onde figura com o colar Life Link da Wonther, que alguns dos passos que podem ser dados para tornar as compras de vestuário e acessórios mais amigas do ambiente são “comprar em segunda mão”, “apoiar o comércio justo”, “encontrar formas criativas de reutilizar, reparar ou dar outra vida às coisas”, “comprar o que gostamos e estimar”.

“Para uma marca tão jovem e difícil de construir em cima de valores éticos e sustentáveis, é um grande privilégio ser seleccionada pela Rachael Wang, alguém que defende diariamente os valores que nos movem”, refere Olga Kassian, em comunicado enviado ao PÚBLICO. A criadora pretende sediar a marca nos Estados Unidos nos próximos dois anos, sendo que também tem desenvolvido um trabalho de internacionalização no Reino Unido e na Dinamarca.

Em Julho, a Wonther lançava a campanha Love, Give Back, Repeat ("Ama, Retribui, Repete”, numa tradução literal), com o objectivo de alertar para a poluição que a indústria da mineração provoca no planeta. Outra das finalidades passava por incentivar a circulação de metais preciosos e dinamizar a indústria da joalharia portuguesa, ao mesmo tempo que visava reduzir a compra de prata nova.

Para tal, todos os que tivessem qualquer tipo de peças de prata usadas e indesejadas, desde joalharia até pratos ou outro tipo de utensílios, podiam doá-las, em troca de 20% de desconto numa próxima compra na loja online. Esta iniciativa terminava a 31 de Agosto, contudo, dada “a receptividade nacional”, a Wonther decidiu alargar a campanha aos EUA e “prolongá-la até ao fim do ano”, lê-se em comunicado.

Até 31 de Dezembro de 2020, as peças podem ser enviadas à marca ou entregues directamente em Braga, em Portugal, e em Nova Iorque, nos EUA.