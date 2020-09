O Douro e a sagrada família da Foz

O leitor já deve ter ouvido falar em vinhos do Porto muito velhos como o Scion (Taylor’s) ou o Tributa (Vallado) que são vendidos a milhares de euros a garrafa. São vinhos extraordinários que têm em comum a circunstância de não terem sido produzidos por quem os vende. Foram comprados a famílias do Douro. Não há mal nenhum. A essência do negócio do vinho do Porto sempre foi esta. Um vinho comprado a terceiros pode fazer maravilhas no refrescamento de vinhos próprios, na elaboração de lotes mais complexos e até para vender como edição rara.

Continuar a ler