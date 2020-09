Lat.A: Há fiesta latino-americana nas Docas

Uma das palavras mais ouvidas desde que a pandemia de covid-19 virou as nossas vidas do avesso foi “reinventar”. O Grupo Capricciosa olhou para o seu restaurante Doca de Santo, nas Docas, junto a Alcântara, em Lisboa, e decidiu fazer isso mesmo. Uma parte da Doca de Santos continua a ser como sempre a conhecemos, mas a área de cima, com uma esplanada e um confortável espaço interior, é agora o Lat.A, um restaurante de comida da América Latina.

A ideia é, explica Ana Arié, directora-geral do grupo, apresentar um conceito festivo, que leve as pessoas a querer sair de casa e a descontrair longe de preocupações com as regras a que todos somos obrigados neste momento. Garantindo, ao mesmo tempo, que se sentem em segurança – os dispensadores de álcool-gel não apenas à entrada, mas em cima de cada mesa servem precisamente esse propósito.

O projecto foi montado com alguma rapidez, e, conta Ana Arié, com a colaboração de toda a equipa, que participou nomeadamente na decoração. “Foi um trabalho muito engraçado, de criatividade conjunta e acho que o restaurante tem um óptimo astral por causa disso”, diz, orgulhando-se por esta abertura “um bocadinho em contraciclo”.

A decoração foi o resultado de um trabalho conjunto da equipa do Grupo Capricciosa

A preocupação foi também a de ter uma oferta de qualidade com um preço acessível. É verdade que todos os restaurantes se estão a debater neste momento com a grande diminuição do número de estrangeiros em Lisboa, mas Ana garante que “o Grupo Capricciosa sempre trabalhou sobretudo para um público nacional”.

Depois do período do confinamento, reabriram, ainda a tentar medir o pulso à situação, mas rapidamente perceberam que, com os devidos cuidados, as pessoas queriam voltar a sair e a frequentar restaurantes. A resposta? Uma esplanada exterior, um bar de margaritas, piscos, caipirinhas e mojitos, e vários outros cocktails, empregados com t-shirts a perguntarem “Qué pasa?” e uma carta que oferece alguns dos pratos mais conhecidos de diferentes países latino-americanos – do pão de queijo e biscoitos de polvilho do Brasil aos tacos de camarão com abacate, passando pelos pastéis de frango e catupiry com pico de galo ou os de bobó de camarão, do arroz de rabada à moqueca de corvina, com passagem pela picanha grelhada com arroz, feijão e farofa. Para os vegetarianos, há um hambúrguer vegan com guacamole feito com o famoso Beyond Meat.

A carta, em eufórico fundo amarelo com araras, cactos, sombreros, o Cristo Rei e uma bola de futebol, mostrando bem a mistura assumidamente divertida e sem grandes pretensões a um rigor de restaurante étnico, anuncia ainda a feijoada à brasileira todos os fins-de-semana (35€ para duas pessoas).

Uma das apostas do Lat.A são os cocktails

Nas sobremesas, há um Romeu e Julieta não tão tradicional como isso (com a goiaba em gelado e uma espuma de queijo), mas no qual vale a pena meter a colher, um ceviche doce de manga e papaia com sorvete de limão, e um Te Quiero – não vamos revelar em que consiste para não estragar a surpresa, mas podemos dizer que, se o objectivo for passar despercebido, é melhor ficar-se pelo brigadeiro gigante – é, garantidamente, mais discreto.

Lat.A Armazém CP Doca de Santo Amaro, Lisboa

Tel. : 210 935 386

Email: [email protected]

www.lata.com.pt

Horário: todos os dias, das 12h às 15h30 e das 19h à meia-noite

Preço médio: 20/25€ Tel.