Caminhadas e escapadelas: programas para aproveitar o fim-de-semana prolongado

A caminhar no Gerês

Um fim-de-semana para desfrutar da beleza do Outono no Gerês e explorar a região das brandas do Sistelo, o Vale Glaciar do Rio Vez, na Serra da Peneda e as encostas do Soajo. Preço 220€. Inclui duas noites em hotel, um jantar, três percursos pedestres com guia, chá e café durante os passeios. Realiza-se de 3 a 5 de Outubro. Papa-Léguas

Caminha: Prazer da Natureza

​Tarifas a partir de 379€/pessoa em regime de só alojamento e desde 415 euros com pequeno-almoço, para uma estadia de quatro dias, no Prazer da Natureza Resort Spa, em Caminha. Válido de 2 a 5 de Outubro. Abreu

Caminhada no Parque Natural do Alvão e Pena Aventura Park

Nos dias 3, 4 e 5 de Outubro aventure-se pelo Parque Natural do Alvão, Fisgas de Ermelo, uma das maiores quedas de água do país, Aldeias de Lamas de Olo, Galegos e Barreiro e os mais destemidos podem experimentar o Fantastic Cable (o maior do mundo), Slide ou Alpine Coaster, no Pena Aventura Park. Preço: 270€ em quarto partilhado e 310€ em single. Inclui transporte em autocarro desde Lisboa, alojamento, um almoço e caminhadas com guia. Caminhando

Foto Parque Natural do Alvão teresa pacheco miranda

Chaves, Espinho, Gaia e Portimão: Solverde em promoção

Celebre a chegada do Outono e o feriado nos Hotéis Solverde e aproveite a promoção para estadias de 1 a 6 de Outubro. Hotel Algarve Casino (15% desconto sobre a tarifa “alojamento e pequeno-almoço”); Hotel Casino Chaves (20% desconto sobre a tarifa “alojamento e pequeno-almoço”); Hotel Solverde Spa & Wellness Center (20% desconto sobre a tarifa “alojamento e pequeno-almoço”) e Hotel Apartamento Solverde (20% desconto sobre a tarifa “alojamento”). Grupo Solverde

Trekking na Loriga, Serra da Estrela

Três dias de caminhada para conhecer o melhor da Serra da Estrela, com destaque para a descida da Garganta de Loriga e trilho da Aldeia de Cabeça e Cornos do Diabo. De 2 a 5 de Outubro. Preço: 260€/pessoa em quarto duplo e 310€/pessoa em quarto single. Inclui três noites de alojamento, um jantar, transfere do hotel para o início do percurso de sábado e caminhadas com guia. Green Trekker

Trekking no Vale do Beijames

A Green Trekker, sugere mais um programa rumo à Serra da Estrela, desta vez até ao vale do Beijames para desfrutar dos bosques refrescantes de São Lourenço e de banhos no rio Beijames. De 3 a 5 de Outubro. Preço: 215€/pessoa em quarto duplo e 255€ em quarto single. Inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço no Inatel de Manteigas, um jantar, dois passeios pedestres com guia. ​Green Trekker

Caminhada aquática no rio Ceira, Góis

Para os mais aventureiros e pessoas com alguma destreza e resistência física, a Transerrano organiza uma caminhada aquática pelo leito do rio Ceira, com passagem e transposição de alguns açudes e rochas, possibilidade de efectuar apneia e salto com corda a partir de um amieiro na margem do rio. Preço: 20€. Inclui equipamento, seguro, monitor experiente e reportagem fotográfica da actividade. Trans Serrano

Foto Rio Ceira nelson garrido

Canoagem no Mondego

Descida do Rio Mondego entre o açude da Carvoeira (Penacova) e a Praia Fluvial dos Palheiros (Coimbra), uma zona com paisagem deslumbrante, com vegetação variada e inúmeras aves e indicada para a iniciação à canoagem. Paragem a meia da manhã nas margens do rio para reforço alimentar. Duração aproximada de 3/4 horas O preço varia entre os 21,50€, 18,50€ e 16€, consoante o número de pessoas. Inclui equipamento de canoagem, seguro e guia.​ Trans Serrano

Coimbra com Lágrimas

Fique hospedado no Hotel Quinta das Lágrimas, o palácio do século XIX que permite entrar na história dos amores de Pedro e Inês de Castro. Preço desde 596€ por pessoa em quarto duplo e com pequeno-almoço. De 2 a 5 de Outubro. Top Atlântico

Monte Real, Leiria, no Palace

Estadia de três noites no Palace Hotel Monte Real, situado a cerca de 15 quilómetros de Leiria, com preços a partir de 164,24€ por pessoa em quarto duplo e pequeno-almoço. Válido de 2 a 5 de Outubro. Top Atlântico

Passear pela Revolução em Lisboa

No dia 4 de Outubro, conheça alguns dos principais locais e intervenientes envolvidos no processo revolucionário do 5 de Outubro de 1910, que conduziu à implantação da Primeira República Portuguesa, num passeio pela cidade de Lisboa, com início no Jardim da Parada. Das 10h às 13h. Preço: 13,50€/adulto e 5€/crianças até aos 12 anos. 5 de Outubro: Histórias de uma Revolução – inscrição através do email [email protected]; Time Travellers

Sesimbra no Hotel do Mar

Desfrute das bonitas vistas sobre o mar e a praia neste programa de quatro dias no Sesimbra Hotel do Mar, com preços a partir de 191€ por pessoa e para três noites, com pequeno-almoço. De 2 a 5 de Outubro. Abreu

Zmar, Zambujeira do Mar e mais

O Zmar Eco Experience, perto da Zambujeira do Mar, um local ideal para férias em família e em contacto com a natureza, oferece um programa de três noites de estadia em regime de só alojamento com preços a partir de 177€/pessoa em quarto duplo. Válido de 2 a 5 de Outubro na Abreu

Foto Zambujeira do Mar paulo pimenta

Algarve em promoção Galé

O Grupo Vila Galé lançou um programa especial para os seus hotéis no Algarve (Tavira, Vilamoura, Albufeira, Armação de Pera e Lagos). Preços desde 263€ em quarto duplo. Válido de 2 a 5 de Outubro. Crianças até aos 14 anos não pagam, quando alojadas no quarto dos pais. Vila Galé

Algarve versão Almancil

Tarifas a partir de 467€ por pessoa, em quarto duplo, no Dona Filipa Hotel, em Almancil, válidas para estadias de 2 a 5 de Outubro. Inclui pequeno-almoço. Top Atlântico

Fim-de-semana nos “pequenos hotéis portugueses"

Com o mote “Hotéis por Portugal”, o projecto Small Portuguese Hotels pretende incentivar os portugueses a descobrir o país com a máxima segurança, apoiando o turismo e os negócios locais. São mais de 140 hotéis em todo o país, para todos os gostos e “bolsas”. Deixamos aqui algumas sugestões para o seu fim-de-semana prolongado com preços por noite: Quinta do Monteverde, Casa de Campo em Viana do Castelo (desde 124€); Hotel Toural em Guimarães (desde 85€); Hotel Moliceiro em Aveiro (a partir de 57€); Hotel Torel Avantgarde no Porto (a partir de 150€); Hotel Cristal Porto (a partir de 65€); Apartamentos Villa Baixa em Lisboa (a partir de 120€); Memmo Príncipe Real em Cascais (desde 188€); Casa de Campo Cochichos Farm, em Faro (desde 80€); Hotel Marina Rio em Lagos (desde 85€); Sé Boutique Hotel no Funchal (a partir de 70€). Small Portuguese Hotels

Foto Hotel Torel Avantgarde, Porto Nelson Garrido