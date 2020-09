Bruxelas não desiste do caso Apple na Irlanda e avança para o Tribunal de Justiça

Ainda não é um ponto final no famoso “caso Apple” na Irlanda. A Comissão Europeia decidiu nesta sexta-feira recorrer do acórdão do Tribunal Geral europeu que anulou a decisão na qual Bruxelas concluiu que a Irlanda concedeu vantagens fiscais ilegais à Apple na ordem dos 13 mil milhões de euros ao permitir à multinacional pagar menos impostos do que outras empresas no mercado único.

Continuar a ler