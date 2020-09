Tomás Bessa e Vítor Lopes na corrida pela vitória em Sevilha

Os portugueses Tomás Bessa e Vitor Lopes voltaram a exibir-se em excelente nível no segundo dia do Alps Andalucia e esta sexta-feira partem para a última volta no grupo dos candidatos ao título nesta prova do Alps Tour dotada com €40.000 de prize-money e que decorre no Club Zaudin Golf (Par 71), em Sevilha.

Tomás Bessa acrescentou 67 pancadas às 66 iniciais e descolou do lote dos 5.ºs para o dos 3.ºs, com 133 (-9), a apenas uma pancada dos líderes, o holandês Mike Toorop (63-69) e o espanhol Alex Esmatges (66-66), que somam 132 (-10). Reparte o terceiro posto com os espanhóis Mario Galiano Aguillar (69-64) e Jordi Garcia del Moral (68-65) e o italiano Michelle Cea (65-68).

Vítor Lopes repetiu as 67 do primeiro dia e está empatado em sétimo com o suíço Mathias Eggenberger (67-67), ambos com 134 (-8). Mais uma grande prova que está a fazer o algarvio de 24 anos, ele que liderou ou coliderou no Open de Portugal at Royal Óbidos antes de terminar em 7.º no passado domingo. Mas podia estar na coliderança em Sevilha, não fosse o duplo bogey no último buraco, o 18 (Par 4).

O terceiro português em prova, Tomás Silva, passou o cut no limite, nos grupo dos 40.ºs (entre 126 jogadores à partida), com 140 (71-69), -2.

