Sérgio Conceição e Vasco Seabra preparados para as dificuldades do derby

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admitiu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, esperar dificuldades na partida da segunda jornada da I Liga, com Boavista, agendada para sábado (21h), no Estádio do Bessa, augurando uma boa época à equipa de Vasco Seabra, que, acredita, “vai dar que falar”.

Apesar de o Boavista estar em fase de reconstrução, Sérgio Conceição assume conhecer alguns pormenores da equipa “axadrezada”, o que não configura ainda “uma vantagem”, pois há ainda poucos elementos para uma análise completa.

“Conhecemos os jogadores do plantel, mas sobre a dinâmica de jogo apenas temos referências do último jogo e um ou outro amigável. O Boavista tem um plantel com qualidade e, pelo que observámos, vai ser uma equipa interessante”, sustenta, relativizando o conforto dos últimos duelos com o vizinho do Bessa, onde os portistas, apesar das dificuldades, têm acumulado vitórias.

“Se calhar, os jogos em que tive mais prazer foram os derbies com o Boavista. Os adeptos são apaixonados e toda a gente vive o jogo de forma incrível”, defende, recordando “um ambiente acima da média”, o que não se repetirá esta temporada.

“Tudo faremos para que seja um grande jogo e possamos somar três pontos para a nossa caminhada”, garante Conceição, que concluiu a conferência com uma palavra de apreço para Soares, avançado que ruma ao futebol chinês.

“O Tiquinho aprendeu no FC Porto a sentir o clube, a região e as pessoas. Parte melhor pessoa e jogador. O Tiquinho é muito querido no balneário e o que lhe desejo é que tenha o mesmo sucesso que pretendo para a minha equipa, família e amigos... o máximo”, assegurou.

Vasco Seabra promete luta

Mesmo reconhecendo a valia dos “dragões”, Vasco Seabra, treinador do Boavista, prevê “dificuldades” para o FC Porto, no Bessa, prometendo posse de bola e vontade de atacar a baliza.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O FC Porto é uma equipa agressiva, intensa, que procura a profundidade. Tem o rótulo de campeão, manteve o treinador e a maior parte da equipa. Sabemos que será difícil, mas temos uma convicção muito grande de que o Porto vai ter dificuldades, pois vamos bater-nos pelos três pontos”, disse Vasco Seabra, prometendo fazer jus ao ADN do Boavista.

“Ficaram cinco jogadores da época passada e estamos a construir algo que nos conduza ao sucesso e nos torne competitivos. Queremos uma equipa com determinação, raça, crença e paixão, que caracterize a alma do Boavista”, vincou.

O Boavista não contará com o defesa central Chidozie (cedido pelo FC Porto), nem com o avançado Yusupha, lesionado. Rami, Pérez e Elis estão disponíveis.