Santa Clara na liderança do campeonato com vitória em Braga

O Santa Clara impôs esta sexta-feira, no jogo inaugural da segunda jornada da I Liga, a segunda derrota (0-1) a um Sp. Braga que não foi além de um par de bolas nos ferros da baliza açoriana, num jogo que dominou mas não foi capaz de controlar, permanecendo na cauda da tabela, ainda sem pontuar.

Os açorianos somaram a segunda vitória, assumindo a liderança provisória do campeonato, com Thiago Santana a isolar-se no comando dos melhores marcadores, com três golos.

Carlos Carvalhal voltou a dispor de Paulinho, e o avançado a dispor da primeira ocasião de golo, no segundo minuto, negada por Marco, guarda-redes dos açorianos.

Com três alterações em relação ao onze titular do Dragão (Raúl Silva, André Castro e Abel Ruiz foram rendidos por Francisco Moura, André Horta e Paulinho), o Sp. Braga não descortinava a melhor forma de converter o domínio territorial em situações de finalização.

Aspecto em que os açorianos se revelaram exímios, aproveitando uma segunda bola, num livre, para apanhar os minhotos em contrapé, com Thiago Santana a encontrar o tempo e o espaço exactos para isolar-se e bater Matheus.

Com um golo anulado a André Horta (22’), o Sp. Braga via a urgência de igualar transformar-se em ansiedade, aliado ideal da organização do Santa Clara. Carvalhal trocou Moura e Musrati por Galeno e Iuri Medeiros, ao intervalo, equilibrando mais tarde com André Castro no lugar de André Horta, um minuto depois de o outro Horta ter detonado o poste da baliza açoriana.

Paulinho voltaria a testar a consistência do ferro, enquanto o Braga caminhava para o cadafalso e para a segunda derrota na Liga.