Relatório e contas do Benfica aprovado com larga maioria

O relatório de gestão relativo às contas do Sport Lisboa e Benfica na época 2019-20 foi aprovado nesta sexta-feira, em Assembleia-Geral realizada no Estádio da Luz, com uma maioria de 71,18%, anunciou o clube no seu site oficial.

A AG ordinária dos “encarnados”, que teve como ponto único apreciar e votar o relatório de gestão, as contas do exercício de 2019-20 e demais documentos de prestação de contas, registou o voto favorável de 71,18% dos sócios (39.357 votos), contra 27,76% de votos contra (15.348).

Na votação, em que participaram 1.992 sócios, representativos de 55.292 votos, houve ainda 1,06% dos sócios (587) que se abstiveram.

O relatório dá conta de um resultado líquido positivo de quase 27 milhões de euros, fortemente influenciado pelos lucros da SAD. Tratou-se do segundo melhor desempenho dos últimos sete anos, num período que apresenta resultados acumulados positivos de 137,8 milhões de euros e que reforçou os fundos patrimoniais do clube, agora valorizados em 31,9 milhões de euros, com um aumento do activo de 25,6% e uma redução do passivo de 2,7%.