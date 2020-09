Portuguesas falham apuramento para as “meias” em Menorca

Apesar do bom torneio de Vasco Pascoal, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, Portugal ficou nesta sexta-feira sem representantes no Menorca Open, o sétimo torneio do ano do World Padel Tour (WPT). Após Pascoal cair nos “16-avos”, Nogueira e Araújo não conseguiram contrair o favoritismo das duplas rivais e falharam apuramento para as “meias” da prova do circuito mundial de padel.

A primeira portuguesa a tentar conquistar um lugar nas meias-finais foi Ana Catarina Nogueira, mas a jogadora o Porto, jogando com a argentina Delfi Brea, entrou mal na partida contra Marta Ortega e Bea Caldera, as segundas cabeças-de-série em Menorca.

Perante uma das duplas do momento - este ano chegaram às meias-finais em seis dos sete torneios já disputados -, Nogueira e Brea perderam o primeiro set por 1-6 e, apesar de terem reagido bem, acabaram afastadas pelas espanholas, que venceram o parcial seguinte (5-7).

Seguiu-se o jogo de Sofia Araújo e, mais uma vez, a padelista portuguesa, juntamente com Virginia Riera, voltou a bater-se de igual para igual com uma das duplas mais consagradas do circuito mundial, mas, no final, a n.º 28 do WPT acabou por não conseguir seguir em frente.

Contra as gémeas (Mapi e Majo) Alayeto, Araújo e Riera venceram o primeiro set no tie break (7-6), mas as experientes espanholas, quintas cabeças-de-série que este ano já venceram um torneio, conseguiram igualar a partida vencendo o parcial seguinte: 5-7.

Com tudo por decidir num terceiro set, Araújo e Riera tiveram a oportunidade de quebrar o serviço às espanholas no terceiro jogo, mas Mapi e Majo Alayeto resistiram e, a partir daí, dominaram por completo o duelo, fechando o apuramento após quase 2h20 com um 6-1.

O World Padel Tour regressa a partir de 10 de Outubro, com a realização do Barcelona Master, que será disputado no Palau Sant Jordi.