Gomez e Korda voltam a brilhar em Roland Garros

Foi há 30 anos que Andres Gomez conquistou o seu único título do Grand Slam. Menos de dois anos depois desse triunfo, foi pai de Emilio, que herdou os genes de tenista e, em 2013, dedicou-se ao profissionalismo. E só agora, aos 28 anos é que vai estrear-se no quadro final de um torneio do Grand Slam, na mesma terra batida de Roland Garros, onde o seu pai viveu o ponto mais alto da carreira.

“Vi o encontro do meu pai com o Agassi, vi como ele celebrou após o match-point. Penso que, hoje, senti as mesmas emoções, como se tivesse ganho o torneio”, afirmou Gomez (155.º), após a sétima tentativa, terceira em Paris, de ultrapassar o qualifying de um major. Sentimentos de alegria, mas também de alívio, já que o equatoriano teve de recuperar de 0-3 (0-30) no último set, diante do cazaque Dmitry Popko (170.º), antes de se impor por 2-6, 6-4 e 7-6 (7/1).

Outro descendente de tenista famoso, Sebastian Korda (211.º), vai também disputar o quadro final de Roland Garros, pela primeira vez, duas semanas depois de se ter estreado nessa fase de um major, no US Open. O filho do campeão do Open da Austrália (1998) e finalista em Roland Garros (1992), Petr Korda, venceu as três rondas do qualifying sem perder qualquer set, vencendo, na última, o russo Aslan Karatsev (116.º), por 7-5, 6-2.

Entre os que acederam ao quadro principal através do qualifying destaque ainda para o italiano e semifinalista de 2018, Marco Cecchinato (110.º) e para o norte-americano e ex-oitavo do ranking, Jack Sock (303.º).

Do lado feminino, há a salientar a entrada no quadro principal das veteranas Sara Errani (150.ª), Varvara Lepchenko (185.ª), respectivamente, finalista e oitava-finalista em 2012, e Monica Nicolescu (141.ª) – que derrotou na derradeira ronda, a ex-quartofinalista de 2003, Vera Zvonareva, de 36 anos –, das jovens Clara Tauson, de 17 anos, e Marta Kostyuk, de 18, e de Mayar Sherif (171.º), a primeira egípcia a ganhar encontros em Roland Garros, qualifying incluído, que chega ao quadro com o menor número de jogos cedidos: 14.

Eliminado ficou Frederico Silva (195.º), derrotado na ronda de qualificação pelo checo Tomas Machac (252.º), por 7-6 (7/5), 6-4. “As condições não eram as melhores para impor o meu jogo – estava mais frio e bastante vento – e não encontrei o meu ténis, não consegui ter a iniciativa e controlar os pontos, e não consegui tirar muito partido do serviço devido às condições pesadas.

Se tivesse ganho o primeiro set poderia sido diferente. Mas sei que tive a atitude certa e que tentei fazer o que devia, apenas não consegui”, afirmou Frederico, que preferiu viajar para Split, onde vai disputar um challenger na próxima semana, em vez de ficar em Paris, onde tinha de esperar pela desistência de oito jogadores para ser repescado.

Assim, o único representante luso no quadro final masculino, que se inicia este domingo, é João Sousa (77.º), que terá como primeiro adversário o eslovaco Andrej Martin (101.º), com quem perdeu dois dos três duelos realizados, o último já em 2016.