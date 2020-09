FPF avança com testes rápidos à covid-19 em todas as provas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai recorrer ao uso de testes rápidos de covid-19 em todas as competições que tutela, ou seja, todas as provas com excepção das I e II Ligas e da Taça da Liga. Esta medida foi tomada depois da experiência que foi realizada na quinta-feira, num jogo da Liga Revelação.

Em concreto, foi o derby Benfica-Sporting, respeitante à 3.ª jornada da prova, que serviu de balão de ensaio. Os plantéis de sub-23 dos dois clubes, bem como a equipa de arbitragem, foram submetidos a testes horas antes do início do encontro, tendo todos os resultados sido negativos.

A experiência foi bem-sucedida e a FPF entendeu, por isso, avançar com a aplicação dos testes rápidos de antigénio, mais rápidos e mais baratos, como “alternativa para complementar os habituais testes de PCR ao SARS-CoV-2”. “A FPF tem já na sua posse uma quantidade de testes suficiente para tentar salvar a prática desportiva colectiva de futebol. Nas últimas semanas, a FPF preparou este projecto inovador e está em condições de levá-lo à prática”, anunciam os responsáveis do organismo.