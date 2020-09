Sara Correia tirou mais fados do coração

Quando saiu Sara Correia, primeiro disco a consolidar já a sua carreira no fado, não lhe faltaram elogios. Isso foi em Setembro de 2018, e no Ípsilon ele foi descrito por Gonçalo Frota como “um impressionante álbum homónimo assente em tradicionais” e Sara como “um caso sério no fado”. Agora, num outro Setembro, surge com um disco chamado Do Coração, apurado com a ajuda e a participação de Diogo Clemente (que produziu o primeiro e volta a produzir o segundo), inteiramente preenchido com originais, mas onde o fado tradicional ainda tem o seu lugar, a par de canções novas que ela tingiu de cores fadistas com os graves da sua voz.

